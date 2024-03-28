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22.03.2024 12:00 962

Яремчук потрапив до команди тижня в EA FC 24

Футболіст отримав картку із загальним рейтингом 85
Сьогодні 00:11 136 0
Яремчук потрапив до команди тижня в EA FC 24
Фото - УАФ
#Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної України Роман Яремчук потрапив до збірної тижня у грі EA Sports FC 24 за свій перфоманс у півфіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 з футболу проти Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляють на офіційномі твітері гри.

Нападник відзначився голом та результативною передачею за 10 хвилин ігрового часу.

Українець отримав картку із загальним рейтингом 85. Його звичайний рейтинг в EA FC 24 складає 72.

Яремчук належить бельгійському Брюгге, але цей сезон проводить у аренді за іспанську Валенсію. Він забив 3 голи за 20 матчів.

Нагадаємо, національна команда перемогла ісландців (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини чемпіонату Європи, яка проходитиме у Німеччині з 14 червня до 14 липня. Українці зіграють у групі Е на Євро-2024.

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