Яремчук потрапив до команди тижня в EA FC 24

Форвард збірної України Роман Яремчук потрапив до збірної тижня у грі EA Sports FC 24 за свій перфоманс у півфіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 з футболу проти Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляють на офіційномі твітері гри.

Нападник відзначився голом та результативною передачею за 10 хвилин ігрового часу.

Українець отримав картку із загальним рейтингом 85. Його звичайний рейтинг в EA FC 24 складає 72.

Making their mark on the international landscape. Plus, a couple of standouts still doing it big in their respective domestic competitions.#TOTW28 has landed in FC24's Ultimate Team. pic.twitter.com/Rsz8yoMR7X