Консейсау – про матч з Інтером: Для нас це принципова зустріч

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау висловися напередодні матчу з Інтером в межах 1/2 фіналу Кубку Італії та відзначив важливість поєдинку для вболівальників.

Слова фахівця наводить Milan News.

"Для нас це принциповий матч. Ми хочемо вийти у фінал та подарувати нашим вболівальникам трофей.



Кожен матч відрізняється від іншого. Нам потрібно зіграти дуже добре та бути конкурентоспроможними. Я вчетверте зустрічатимусь з Інтером і кожен раз перебіг поєдинку залежав від наших дій", – розповів Консейсау.