Консейсау – про матч з Інтером: Для нас це принципова зустріч
Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау висловися напередодні матчу з Інтером в межах 1/2 фіналу Кубку Італії та відзначив важливість поєдинку для вболівальників.
Слова фахівця наводить Milan News.
"Для нас це принциповий матч. Ми хочемо вийти у фінал та подарувати нашим вболівальникам трофей.
Кожен матч відрізняється від іншого. Нам потрібно зіграти дуже добре та бути конкурентоспроможними. Я вчетверте зустрічатимусь з Інтером і кожен раз перебіг поєдинку залежав від наших дій", – розповів Консейсау.
Після 33 турів чемпіонату Італії Інтер та Наполі лідирують у чемпіонаті, маючи по 71 заліковому балу, а Мілан провалює сезон – 9 місце та 51 очко.
Стартовий свисток поєдинку 1/2 фіналу пролунає о 22:00 за київським часом. В прямому етері матч транслюватиме онлайн-сервіс Megogo. Зазначимо, що перший поєдинок цих команд завершився внічию 1:1.
Напередодні стало відомо про смерть колишнього президента Мілана Джузеппе Фаріна.