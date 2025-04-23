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Консейсау – про матч з Інтером: Для нас це принципова зустріч

Володимир Максименко — 23 квітня 2025, 09:48
Консейсау – про матч з Інтером: Для нас це принципова зустріч
Сержіу Консейсау
ФК Мілан

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау висловися напередодні матчу з Інтером в межах 1/2 фіналу Кубку Італії та відзначив важливість поєдинку для вболівальників.

Слова фахівця наводить Milan News.

"Для нас це принциповий матч. Ми хочемо вийти у фінал та подарувати нашим вболівальникам трофей.

Кожен матч відрізняється від іншого. Нам потрібно зіграти дуже добре та бути конкурентоспроможними. Я вчетверте зустрічатимусь з Інтером і кожен раз перебіг поєдинку залежав від наших дій", – розповів Консейсау.

Після 33 турів чемпіонату Італії Інтер та Наполі лідирують у чемпіонаті, маючи по 71 заліковому балу, а Мілан провалює сезон – 9 місце та 51 очко.

Стартовий свисток поєдинку 1/2 фіналу пролунає о 22:00 за київським часом. В прямому етері матч транслюватиме онлайн-сервіс Megogo. Зазначимо, що перший поєдинок цих команд завершився внічию 1:1.

Напередодні стало відомо про смерть колишнього президента Мілана Джузеппе Фаріна.

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