Палкін: Мудрик пройшов поліграф, щоб довести, що він не приймав допінг

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін повідомив, що вінгер Чеслі Михайло Мудрик був змушений пройти перевірку на детекторі брехні у справі про його дискваліфікацію через допінг.

Про це 50-річний українець розповів в інтерв'ю GiveMeSport.

За словами Палкіна, Мудрик пройшов поліграф, намагаючись очистити своє ім'я після того, як його звинуватили у вживанні заборонених речовин в листопаді минулого року.

"Я багато разів розмовляв з Мудриком після того, як виникла ця проблема з допінгом. Він не розуміє, як таке могло статися. Він не має жодної здогадки. Взагалі не розуміє. Тому його адвокати організували для нього проходження тесту на детекторі брехні, який він пройшов. Це буде частиною доказів того, що він не робив нічого поганого навмисно. Мудрик чітко заявив, що він не винен у тому, що результат його тесту виявився позитивним. Тепер потрібно з'ясувати, як це сталося і хто це зробив. Це намагаються з'ясувати його адвокати. Досі немає результатів по Б-пробі, тому це питання залишається відкритим. Ніхто не знає, що сталося. Я бажаю Мудрику всього найкращого. Він професіонал високого класу і дуже хороша людина. Його треба берегти", – сказав Палкін.

Гендиректор "гірників" не приховує, що донецькому клубу вигідно, щоб Мудрик грав, інакше "помаранчево-чорні" не зможуть розраховувати на бонуси, які були прописані в угоді з Челсі.

"Шахтар також має свій інтерес. Є бонуси від його переходу в Челсі, пов'язані з його виступами. Якщо він не грає, це створює проблеми для нас, тому що ми потенційно можемо втратити 30 мільйонів євро. Тож Шахтар, Челсі та Мудрик – ми в одному човні. Ми всі підтримуємо Михайла і сподіваємося, що йому скоро дозволять продовжити грати у футбол".

Наразі 24-річний футболіст тимчасово відсторонений Футбольною асоціацією Англії, оскільки його проба А дала позитивний результат на мельдоній.

Михайло заперечує, що свідомо приймав заборонену речовину, але спортсмени несуть сувору відповідальність за все, що вони прийняли, якщо тільки не зможуть довести саботаж або помилки в протоколі тестування.

Якщо Мудрик буде визнаний винним, йому загрожує дискваліфікація строком до чотирьох років.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик перейшов до Челсі у січні 2023 року. За його трансфер "пенсіонери" заплатили 70 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів прописані в угоді між клубами в якості бонусів.

З моменту свого переходу вінгер збірної України взяв участь у 73 матчах Челсі в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 10 голів та 11 результативних передач.

Раніше з'явилася інформація, що основний голкіпер Шахтаря повернувся до тренувань в основній групі команди Маріно Пушича.