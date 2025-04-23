Вінісіус близький до підписання нового контракту з Реалом

Зірковий нападник Реала Вінісіус Жуніор близький до підписання нового контракту з клубом.

Про це повідомляє Marca.

Футболіст не зміг домовитись із представниками Саудівської Аравії про трансфер, тому вирішив залишитись у Мадриді. Зацікавлені клуби не змогли переконати Вінісіуса підписати з ними довгострокову угоду та відмовились платити великі гроші за футболіста, який залишить країну через 2-3 роки.

Очікується, що Вінісіус підпише новий контракт з Реалом до 2030 року із суттєвим підвищенням заробітної плати.

У сезоні-2024/25 вінгер зіграв 46 матчів у всіх турнірах, в яких забив 20 м'ячів та віддав 14 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що ФІФА може дискваліфікувати Вінісіуса через його володіння декількома клубами.