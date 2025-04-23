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Кароліна переграла Нью-Джерсі, Тампа-Бей розгромно поступилась Флориді у плейоф НХЛ

Володимир Максименко — 23 квітня 2025, 09:06
Кароліна переграла Нью-Джерсі, Тампа-Бей розгромно поступилась Флориді у плейоф НХЛ

У ніч з 22 на 23 квітня відбулась низка матчів в межах плейоф Національної хокейної ліги.

Кароліна знову переграла Нью-Джерсі та збільшила рахунок у серії. Торонто також виграла другий матч в Оттави, дотиснувши суперників в овертаймі.

Тампа-Бей зазнала нищівної поразки від Флориди, пропустивши шість шайб, а Міннесота зрівняла рахунок у серії з Вегасом, здолавши суперників у гостях.

НХЛ-2024/25 – плейоф
23 квітня, другий матч

Кароліна – Нью-Джерсі 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Торонто – Оттава 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Вегас – Міннесота 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)

Перший матч

Тампа-Бей – Флорида 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)

Напередодні легендарний Домінік Гашек повідомив, що експрезидент Росії погрожував йому вбивством.

Вегас Міннесота НХЛ Тампа Бей Нью-Джерсі Флорида Пантерз

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