Португальський клуб зробив лімітовану форму на честь першої перемоги Сенни у Формулі-1

Португальський клуб Ешторіл вшанував 40-річчя перемоги Айртона Сенни у Формулі-1 лімітованою футболкою в фірмових кольорах бразильської легенди автоспорту.

"Людина дощу" здобув першу перемогу в Ф-1 саме на етапі Гран-прі Португалії в Ешторілі, що знаходиться поблизу Лісабона.

Ешторіл вдягнув лімітоване джерсі під час домашнього матчу чемпіонату Португалії проти Браги. Унікальна форма не принесла господарям позитивного результату – команда зазнала поразки з рахунком 2:0.

Наразі Брага перебуває на третьому місці в португальській Прімейра ліга, Ешторіл знаходиться на 9 сходинці турнірної таблиці після 30 турів.

Зауважимо, що Гран-прі Португалії проводилося в Ешторілі з 1984 по 1996 рік, Айртон Сенна здобув на ньому всього одну перемогу, яка була для нього першою в кар'єрі.

Радше за все унікальну форму на честь Айртона Сенни не вдасться придбати через проблеми з ліцензуванням.