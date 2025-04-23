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Португальський клуб зробив лімітовану форму на честь першої перемоги Сенни у Формулі-1

Станіслав Лисак — 23 квітня 2025, 09:27
Португальський клуб зробив лімітовану форму на честь першої перемоги Сенни у Формулі-1

Португальський клуб Ешторіл вшанував 40-річчя перемоги Айртона Сенни у Формулі-1 лімітованою футболкою в фірмових кольорах бразильської легенди автоспорту.

"Людина дощу" здобув першу перемогу в Ф-1 саме на етапі Гран-прі Португалії в Ешторілі, що знаходиться поблизу Лісабона.

Ешторіл вдягнув лімітоване джерсі під час домашнього матчу чемпіонату Португалії проти Браги. Унікальна форма не принесла господарям позитивного результату – команда зазнала поразки з рахунком 2:0.

Наразі Брага перебуває на третьому місці в португальській Прімейра ліга, Ешторіл знаходиться на 9 сходинці турнірної таблиці після 30 турів.

Зауважимо, що Гран-прі Португалії проводилося в Ешторілі з 1984 по 1996 рік, Айртон Сенна здобув на ньому всього одну перемогу, яка була для нього першою в кар'єрі.

Радше за все унікальну форму на честь Айртона Сенни не вдасться придбати через проблеми з ліцензуванням.

Брага Ешторіл Чемпіонат Португалії, Прімейра ліга

Чемпіонат Португалії, Прімейра ліга

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