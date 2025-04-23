Не без проблем: NAVI переграли скромний FlyQuest та поборються за плейоф IEM Melbourne 2025

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (5 місце світового рейтингу) здобула перемогу в межах престижного LAN-турніру з Counter-Strike 2 – IEM Melbourne 2025.

Суперником була організація з Австралії FlyQuest (26). Гра відбувалася в форматі best of 3 та завершилася з рахунком 2:1 на користь "народжених перемагати".

Перша мапа Inferno, яка була вибором австралійців, пройшла під диктовку NAVI. Гравці українського клубу впевнено забрали першу половину 8:4, після чого дотисли суперника та завершили гру з рахунком 13:7.

На другій карті Mirage, яку обирали "народжені перемагати", сценарній повторювався, NAVI взяли першу половину 7:5, однак далі FlyQuest зуміли зібратися і виграти вісім раундів, віддавши всього два.

Natus Vincere виявилися сильнішими і в першій половині вирішальної мапи Ancient. Тут, на щастя для вболівальників українського кіберспорту, гравці NAVI не віддали камбек та здобули підсумкову перемогу 13:8.

IEM Melbourne 2025

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд – $1 000 000

Груповий етап, група B, третій матч, 23 квітня

Natus Vincere (Україна) – FlyQuest 2:1 (13:7 Inferno, 9:13 Mirage, 13:8 Ancient)

Наступним суперником української організації стане нідерландська організація Liquid. Зустріч за вихід у плейоф турніру в Австралії відбудеться вже сьогодні, орієнтовно о 12:00 за київським часом. FlyQuest своєю чергою покинули домашні змагання.

Нагадаємо, що в першому поєдинку на турнірі в Мельбурні NAVI з труднощами перемогли бразильців з MIBR, після чого зазнали поразки від європейського складу клубу з Саудівської Аравії Falcons.

Напередодні завершився кваліфікаційний турнір в Європі на Austin Major 2025. На Мейджор вийшли дві українські команди – NAVI та B8.