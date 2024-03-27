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Тренер, який нічого не встигає, та збірні з міцним захистом: 6 фактів про суперників України на Євро-2024

Час готуватися до майбутніх найважливіших матчів.
Сьогодні 18:15 Максим Салівон 420 0
Тренер, який нічого не встигає, та збірні з міцним захистом: 6 фактів про суперників України на Євро-2024
#Збірна Румунії, #Збірна України з футболу, #збірна Бельгії з футболу, #Євро-2024, #Євро-2024 з футболу, #Збірна Словаччини з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України візьме старт на першості Європи 17 червня. Та більш ніж за 2,5 місяці варто вивчити про майбутніх візаві "синьо-жовтих" — команди Румунії, Словаччини та Бельгії — усе можливе. Тож починаємо заповнювати інформаційні прогалини просто зараз. 

Бельгія — головний "невизнаний" фаворит з числа провідних збірних турніру

В це важко повірити, але "червоні дияволи" стартуватимуть на Євро лише втретє поспіль, адже після участі в турнірі 2000 року команда незмінно провалювалася в трьох кампаніях поспіль. Крім того, та й нинішня Бельгїї — дві великі різниці.

Молодшому поколінню вболівальників бельгійці за останні 10 років відомі саме як команда, яка належить до найсильніших збірних не тільки Європи, але й світу. Починаючи якщо не з ЧС-2014, то з ЧЄ-2016, Бельгія — незмінно серед претендентів на вихід у фінал і тріумф. Проте поступово "золоте покоління" на чолі з Де Брейне, Лукаку, Азаром, Куртуа та іншими розчаровувало. Вищим досягненням бельгійців залишилося 3 місце на ЧС-2018. За підбором виконавців нинішня Бельгія — умовно "найслабша" серед топ-збірних Євро-2024. Та в порівнянні з потенціалом України можливості "дияволів" усе одно відчутно вищі.   

Словаччина та Румунія — команди, в яких відчувається дефіцит творців та завершувачів атак

16 голів у 10 матчах — таким був показник успішності Румунії в кваліфікації ЧЄ-2024. 17 м’ячів у 10 іграх — стільки забила Словаччина у своїх поєдинках відбору. Серед команд, які посіли 1-2 місця у своїх групах, і провели по 10 матчів, це найгірші цифри. 

Враховуючи, що за складом учасників секстет I, де грала Румунія (Швейцарія, Ізраїль, Білорусь, Косово, Андорра) та група J, де складала іспити Словаччина (Португалія, Люксембург, Ісландія, Боснія та Ліхтенштейн), найсильнішими аж ніяк не назвеш, висновки очевидні. Граючи на половині поля суперника, обидві команди часто мають відчутні проблеми з ідеями та труднощі з їх втіленням. А от пропускали румуни й словаки небагато — 5 та 8 разів відповідно.  

Румунія тільки починає виходити з найнижчої точки розвитку з 2000 року

Збірна Румунії вийшла в фінальну стадію великого турніру лише вдруге за останні 8 років. І якщо з чемпіонатами світу в "курчат" узагалі не клеїться — остання участь датована ще 1998-м — то на першість Європи після початку тисячоліття румуни кваліфікуються твердо раз на 8 років.

Саме 2000 рік і тогочасний Євро став останнім турніром, на якому Румунію знали як команду, яка здатна успішно протистояти грандам. Власне, це колектив на чолі з Георге Хаджи — найкращим румунським футболістом у історії — й довів, коли переграв Англію та зіграв унічию з Німеччиною в "групі смерті", й вийшов у 1/4 фіналу. Там "курчата" поступилися майбутньому фіналісту Італії. На двох наступних змаганнях кращих збірних Старого Світу подолати бар'єр групового раунду румунам було не під силу. 

Два з трьох суперників України — нижче "синьо-жовтих" у рейтингу ФІФА

Наразі в заліку успішності збірних Україна посідає 24 сходинку. Враховуючи успіх "синьо-жовтих" в двох останніх офіційних зустрічах, у майбутньому оновленому рейтингу найсильніших команда Сергія Реброва може розраховувати на покращення позицій. 

Наразі ж Україна поступається лише Бельгії. Завдячуючи, серед іншого, серії з 13 матчів без поразок, "червоні дияволи" обіймають високу 4 позицію. А от Румунія та Словаччина далеко позаду. Якщо колектив тренера Едварда Йорданеску на 45 місці, то співвітчизники Марека Гамшика нижче іще на три сходинки. 

Наставник збірної Словаччини паралельно тренує провідний італійський клуб, і жаліється на брак вільного часу

Франческо Кальцона — вельми цікавий типаж сучасного тренера. Італієць працює на чолі збірної Словаччини, проте не відмовився прийняти пропозицію поки ще діючого чемпіона Італії Наполі, коли той опинився в скрутному становищі. Втім, схоже саме це й стало причиною одкровень синьйора Франческо. В коментарі Football Italia він натякнув, що робота з неаполітанцями задоволення йому не приносить.

"Робота з Наполі забирає стільки часу, що мені нема коли погратися з донькою. Та в мене ще є й контракт із збірною Словаччини до 2025 року. Вони перші повірили в мене й дуже багато дали мені", - зазначив Кальцона.

Імовірно, Кальцона допрацює з "партенопейцями" лиш до завершення поточного сезону. Й у контексті протистояння вже зі збірною України така зайнятість фахівця на чолі "репре" нам тільки в плюс. 

Бельгія — єдина з команд-грандів Старого Світу, з якою Україна ще не зіграла жодного матчу

Німеччина, Іспанія, Італія, Англія, Нідерланди, Франція, Португалія. Усі ці збірні візьмуть участь у Євро-2024. І з усіма в той чи інший час, частіше чи зрідка, Україна зустрічалась. А от із Бельгією — не провела жодного матчу на офіційному рівні чи бодай контрольний поєдинок. 

Врешті, завершальний матч "синьо-жовтих" у груповому раунді турніру допоможе усунути й цей пробіл. І до 26 червня й гри у Штутгарті на "MHP Арені" в України є всі шанси свою подальшу долю на турнірі скерувати у приємному напрямку. 

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