Гравець Манчестер Юнайтед перейде в чемпіонат Саудівської Аравії

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро перейде в команду Саудівського чемпіонату в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Екрем Конур.

Manchester United's 32-year-old Brazilian midfielder Casemiro is expected to transfer to the Saudi Pro league in the summer transfer window. https://t.co/hi4rQplx41 pic.twitter.com/TCCHCUr1qK