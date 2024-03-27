Гравець Манчестер Юнайтед перейде в чемпіонат Саудівської Аравії

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро перейде в команду Саудівського чемпіонату в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Екрем Конур.

💣❗🇧🇷 #MUFC 🔴

Manchester United's 32-year-old Brazilian midfielder Casemiro is expected to transfer to the Saudi Pro league in the summer transfer window. https://t.co/hi4rQplx41 pic.twitter.com/TCCHCUr1qK — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 27, 2024

Зазначимо, що контракт бразильця з "червоними дияволами" чинний до 30 червня 2026 року. У поточному сезоні він зіграв за свій клуб 15 матчів в АПЛ, забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий власник МЮ планує грандіозну чистку складу. До списку непотрібних гравців потрапив і Каземіро.