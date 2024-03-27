Головне
Як Ребров мітить на найуспішнішого тренера в історії збірної: 5 уроків за підсумками матчу Україна - Ісландія
Сьогодні 12:50 1215
Шевадзуцький поб'ється з Пулевим за пояс WBA International
Сьогодні 14:45 157
Богачук — Мендоса: усе про бій за титул чемпіона світу WBC
Сьогодні 14:05 1435
"Браво, Ребров! Сумніваюсь, що умовний Петраков посадив би на "банку" Зінченка" — головред Чемпіона
Сьогодні 12:00 1107
Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024
Сьогодні 11:53 38313 1
Голуб про поєдинок Берінчик - Наваррете: 18 травня відбудеться бій всього нашого життя
Сьогодні 11:38 335
Євро-2024: календар матчів збірної України в групі E
Сьогодні 10:27 13239 2
Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро
Сьогодні 08:52 3483 1
Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України
Сьогодні 01:03 51031 2
Ребров розповів, чи є в збірній основний воротар
Сьогодні 00:41 1767
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
23.03.2024 07:57 896
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:25 889
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:10 1045
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
22.03.2024 13:23 1064
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
22.03.2024 12:00 948

Гравець Манчестер Юнайтед перейде в чемпіонат Саудівської Аравії

Сьогодні 15:29 102 0
Гравець Манчестер Юнайтед перейде в чемпіонат Саудівської Аравії
#Каземіро, #Манчестер Юнайтед, #Чемпіонат Саудівської Аравії

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро перейде в команду Саудівського чемпіонату в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Екрем Конур.

Зазначимо, що контракт бразильця з "червоними дияволами" чинний до 30 червня 2026 року. У поточному сезоні він зіграв за свій клуб 15 матчів в АПЛ, забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий власник МЮ планує грандіозну чистку складу. До списку непотрібних гравців потрапив і Каземіро.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України 51031 2
Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024 Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024 61717 17
Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024 Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024 38313 1
Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 14948
Україна — Ісландія 2:1. Як це було Україна — Ісландія 2:1. Як це було 47387
Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024 Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024 54806
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 137020 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 105882
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 93336
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36192
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13311
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65171