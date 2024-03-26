МЮ можуть позбавити можливості грати в єврокубках: відома причина

Манчестер Юнайтед можуть не дозволити грати в єврокубках.

Про це повідомляє Sport.es.

Причина - нові правила УЄФА, за якими два клуби, які належать одному й тому ж власнику, не можуть грати в одному єврокубковому турнірі. Нагадаємо, що новим співвласником МЮ нещодавно став голова компанії INEOS Джим Реткліфф, якому також належить Ніцца.

І Ніцца, і Манчестер Юнайтед зараз посідають у своїх національних чемпіонатах місця, які гарантують участь у Лізі Європи (5 і 6 відповідно). Якщо все так і залишиться до кінця сезону, то один з клубів не зможе взяти участь у єврокубках.

Для того, щоб і французький, і англійський клуб отримали дозвіл на участь у єврокубках, вони мають здобути путівку в різні турніри. Це можливо, якщо, наприклад, Манчестер Юнайтед вийде у Лігу конференцій, а Ніцца - у Лігу Європи чи Лігу чемпіонів.