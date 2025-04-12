Алієва затримала поліція Києва

Відомий ексгравець Динамо Київ і збірної України Олександр Алієв знову опинився у центрі скандалу. Його затримала поліція Києва.

Про це повідомляє телеграм-канал dtp.kiev.ua.

Алієв був затриманий за кермом автомобіля Mercedes. Інцидент трапився на Караваєвих дачах. За інформацією джерела, Олександр перебував у нетверезому стані.

Разом із колишнім футболістом Динамо їхала жінка, яка залізла на капот патрульного Mitsubishi та не хотіла злазити з нього. Вона також затримана.

Згодом Алієв записав відео у сторіз в Instagram, у якому повідомив, що інцидент вичерпано, та спростував інформацію про те, що він був п’яним.

"Всі доброго вечора. Ну і скажіть, де я п’яний? Я знаходжуся на тому ж місці. Нормальний, адекватний. З чого ви вирішили, що я п’яний? Зі мною все чудово, ми розібралися. Не пишіть всяких дурниць", – сказав Алієв.

Раніше Алієв і Артем Мілевський зустрілися з головою ГУР Кирилом Будановим.