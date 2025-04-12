Анчелотті – про матч-відповідь з Арсеналом: Тільки Реал спроможний вийти з такої ситуації
Головний тренер Реала Карло Анчелотті вірить, що його підопічні можуть перевернути хід протистояння з Арсеналом в Лізі чемпіонів.
Слова 65-річного італійця наводить сайт Альфредо Педулли.
Королівський клуб зазнав нищівної поразки 0:3 в першому матчі 1/4 фіналу єврокубку, який проходив у Лондоні.
Говорячи напередодні матчу Ла Ліги проти Алавеса, Анчелотті заявив, що тільки Реал може вийти переможцем з подібної ситуації.
"Ми будемо говорити тільки про матч-відповідь з Арсеналом? Ми говоримо про те, що я сказав, тобто, зігравши хороший матч проти Алавеса, ми повинні постаратися перемогти і віддати всі сили, тому що дуже важливо повернутися до хороших відчуттів.
Кожна поразка завжди однакова, це важкі моменти. Треба думати про те, як почати все спочатку, і зосередитися на тому, що буде далі. На щастя, футбол такий: після поразки приходить можливість повернутися, зіграти хорошу гру. Відновити відчуття, те, що вже траплялося з нами багато разів. Команда дуже добре тренувалася протягом двох днів і зосереджена на перемозі.
Я не знаю, чи зможемо ми відігратися проти Арсеналу, але ми спробуємо. Реал Мадрид – єдиний, хто робив це багато разів, і спробує зробити це знову. Ми знаємо, як сильно нам можуть допомогти наші вболівальники. Ми робили це багато разів, і я кажу: ми будемо боротися до останньої хвилини, до останнього м'яча. Починаючи із завтрашнього дня. І у нас є ресурси, щоб спробувати", – сказав Анчелотті.
Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25 між Реалом та Арсеналом відбудеться у середу, 16 квітня, в Мадриді на "Сантьяго Бернабеу".
Нагадаємо, що сьогодні, 12 квітня, "каноніри" з Олександром Зінченком у стартовому складі не змогли обіграти Брентфорд Єгора Ярмолюка.