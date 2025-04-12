Марсель розгромно програв Монако у центральному матчі 29-го туру Ліги 1

У суботу, 12 квітня, трьома матчами продовжився 29-й тур французької Ліги 1 з футболу.

Так, у центральному матчі туру Монако на своєму полі розгромив Марсель, який тренує колишній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі. Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

На 34-й хвилині рахунок відкрив Такумі Мінаміно, це був єдиний гол у першому таймі, який побачили глядачі. У другому таймі перевагу монегасків подвоїв Брель Емболо, а за 8 хвлини до фінального свистка остаточну крапку поставив Деніс Закарія, який реалізував пенальті.

Завдяки цій перемозі Монако набрав 53 бали та обійшов на 1 пункт Марсель у боротьбі за другу сходинку.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

29 тур, 12 квітня

Монако – Марсель 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 34 Мінаміно, 2:0 – 58 Емболо, 3:0 – 82 Закарія (пен)

Пізніше відбудуться ще дві зустрічі:

20:00 Тулуза – Лілль

22:05 Страсбург – Ніцца

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Реймс переміг Ланс.