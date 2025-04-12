Епіцентр-Подоляни – чемпіон чоловічої Суперліги України сезону-2024/25

Волейбольний клуб Епіцентр-Подоляни став чемпіоном України сезону 2024/25, здобувши перемогу в фінальній серії Суперліги проти житомирського Житичі-Полісся.

Житичі-Полісся виграли дві стартові партії, однак Епіцентр проявив волю до перемоги, вигравши три наступні сети та поставивши крапку у серії.

Фінальна серія, яка тривала до трьох перемог, завершилася з сухим рахунком 3:0 на користь "бізонів". Усі матчі були зіграні в місті Городок, на майданчику спорткомплексу "Епіцентр".

У матчі за бронзові медалі Україна U-20 обіграла Вінницю 3:1 і повела в серії 2:1.

Суперліга з волейболу – плейоф

Фінал, третій матч, 12 квітня

Житичі-Полісся – Епіцентр-Подоляни 2:3 (27:25, 25:23, 18:25, 18:25, 11:15)

Рахунок у серії 0:3

Бронзовий фінал, третій матч, 12 квітня

Україна U-20 – МХП-Вінниця 3:1 (25:23, 25:21, 23:25, 25:14

Рахунок у серії: 2:1

Для Епіцентра – це третій трофей у сезоні 2024-2025. Раніше підопічні Флавіо Гулінеллі виграли Суперкубок України та національний Кубок.

Нагадаємо, що напередодні визначилися бронзові призерки жіночої Суперліги, а також чемпіон, яким став клуб Буковинка.