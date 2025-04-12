Михайлюк встановив особистий рекорд за очками в НБА

Український баскетболіст Святослав Михайлюк встановив особистий рекорд за кількістю набраних очок в одному матчі НБА.

Про це повідомляє ФБУ.

Легкий форвард Юти Джаз в матчі проти Оклахоми провів на паркеті 28 хвилин і за цей час набрав 27 очок (5/6 двоочкові, 5/14 триочкові, 2/3 штрафні). До цього він додав 3 підбирання, 3 передачі при 2 втратах.

Для українця цей матч став найрезультативнішим в кар'єрі в межах НБА – раніше Михайлюк декілька разів зупинявся на 26 очка, але востаннє це було у складі Бостона минулого сезону.

Зазначимо, що перформанс українського гравця не допоміг Юті уникнути поразки від Оклахоми – 111:145 на користь Тандер.

Раніше повідомлялось, що Міннесота у матчі з Мемфісом встановила рекорд франшизи.