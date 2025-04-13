Головне завдання – не вилетіти: наставник Оболоні – про перемогу над Чорноморцем у 24 турі УПЛ

Головний тренер Оболоні Сергій Шищенко прокоментував перемогу своєї команди над Чорноморцем у 24 турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що головне завдання клубу – не вилетіти напряму і не потрапити в перехідні матчі.

Слова фахівця наводить пресслужба столичного клубу.

"Емоції чудові, класні. Дуже вдячний хлопцям, усім гравцям, за ці емоції, які ми відчуваємо. Що стосується гри – я дуже задоволений результатом, грою, впевненістю, діями наших гравців в обороні.

Звісно, були помилки, які призводили до непростих ситуацій біля наших воріт. Але й були чудові атаки, контратаки. Ми могли забити ще один м’яч. Я подякував хлопцям за те, що у двох останніх іграх з конкурентами взяли максимум очок. Для нас це дуже важливо", – наголосив тренер.

Шищенко наголосив, що головне завдання клубу – не вилетіти напряму і не потрапити в перехідні матчі.

"Про десяте місце в таблиці мені ніхто не казав. Наше головне завдання – не вилетіти напряму і не потрапити в перехідні матчі. Це розуміють і керівництво, і гравці. Попереду ще 6 матчів, усі дуже важливі. Ми досі внизу таблиці, тож боротьба буде тяжкою. Всі зараз намагаються виправити своє становище. Думаю, боротьба і за виживання, і за медалі триватиме до останнього туру", – заявив тренер Оболоні.

Обидва колективи ведуть боротьбу за збереження прописки в елітному дивізіоні, тож після цієї перемоги шанси Оболоні зросли. Столичний клуб набрав 24 очки та покинув зону вильоту, піднявшись на 11 сходинку. Чорноморець із 18 балами залишився передостаннім.