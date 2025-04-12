Реал Сосьєдад програв Мальорці, Барселона завдяки автоголу здолала Леганес у 31-му турі Ла Ліги

У суботу, 12 квітня, чотирма матчами продовжився 31-й тур іспанської Ла Ліги з футболу.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Реал Сосьєдад несподівано програв Мальорці. В інших зустрічах Лас-Пальмас на виїзді переміг Хетафе, а Сельта вдома програла Еспаньйолу.

Закривала ігровий день зустріч Барселони з аутсайдером першості – Леганесом. Перемогу з мінімальним рахунком здобули "блаугранас" завдяки автоголу Саенса на 48-й хвилині матчу.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга-2024/25

31 тур, 11 квітня

Реал Сосьєдад – Мальорка 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 20 Ларін, 0:2 – 47 Дардер

Хетафе – Лас-Пальмас 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 19 Альдерете, 1:1 – 54 Сілва, 1:2 – 62 Макбарні, 1:3 – 74 Сілва

Вилучення: 33 – Ріко (пряма червона)

Сельта – Еспаньйол 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 28 Фернандес, 0:2 – 63 Фернандес

Леганес – Барселона 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 48 Саенс (аг)

Турнірна таблиця Ла Ліги

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, тур стартував учора, 11 квітня матчем, у якому Валенсія перемогла Севілью.