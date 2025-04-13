Визначилася символічна збірна та MVP чоловічої Суперліги сезону 2024/25

Федерація волейболу України оголосила імена найкращих гравців чоловічої Суперліги сезону 2024/25.

Так, індивідуальні нагороди отримали 6 гравців – по 3 на кожного фіналіста турніру, в якому переможцем став клуб Епіцентр-Подоляни.

Найкращий пасуючий – Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни)

– Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни) Найкращий центральний блокуючий – Олександр Коваль (Епіцентр-Подоляни)

– Олександр Коваль (Епіцентр-Подоляни) Найкращий догравальник – Микита Лубан (Житичі-Полісся)

– Микита Лубан (Житичі-Полісся) Найкращий ліберо – Анатолій Хваста (Житичі-Полісся)

– Анатолій Хваста (Житичі-Полісся) Найкращий діагональний – Дмитро Шаповал (Житичі-Полісся)

– Дмитро Шаповал (Житичі-Полісся) MVP (Найцінніший гравець) – Дмитро Янчук (Епіцентр-Подоляни)

Нагадаємо, 12 квітня волейбольний клуб Епіцентр-Подоляни став чемпіоном України сезону 2024/25, здобувши перемогу в фінальній серії Суперліги проти житомирського Житичі-Полісся.

Водночас жіночу Суперлігу виграла Буковинка.