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Визначилася символічна збірна та MVP чоловічої Суперліги сезону 2024/25

Олексій Мурзак — 13 квітня 2025, 00:12
Визначилася символічна збірна та MVP чоловічої Суперліги сезону 2024/25
Дмитро Янчук
ФВУ

Федерація волейболу України оголосила імена найкращих гравців чоловічої Суперліги сезону 2024/25.

Так, індивідуальні нагороди отримали 6 гравців – по 3 на кожного фіналіста турніру, в якому переможцем став клуб Епіцентр-Подоляни.

  • Найкращий пасуючий – Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни)
  • Найкращий центральний блокуючий – Олександр Коваль (Епіцентр-Подоляни)
  • Найкращий догравальник – Микита Лубан (Житичі-Полісся)
  • Найкращий ліберо – Анатолій Хваста (Житичі-Полісся)
  • Найкращий діагональний – Дмитро Шаповал (Житичі-Полісся)
  • MVP (Найцінніший гравець) – Дмитро Янчук (Епіцентр-Подоляни)

Нагадаємо, 12 квітня волейбольний клуб Епіцентр-Подоляни став чемпіоном України сезону 2024/25, здобувши перемогу в фінальній серії Суперліги проти житомирського Житичі-Полісся.

Водночас жіночу Суперлігу виграла Буковинка.

Епіцентр-Подоляни Житичі-Полісся Суперліга з волейболу

Суперліга з волейболу

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