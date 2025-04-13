Визначилася символічна збірна та MVP чоловічої Суперліги сезону 2024/25
Дмитро Янчук
ФВУ
Федерація волейболу України оголосила імена найкращих гравців чоловічої Суперліги сезону 2024/25.
Так, індивідуальні нагороди отримали 6 гравців – по 3 на кожного фіналіста турніру, в якому переможцем став клуб Епіцентр-Подоляни.
- Найкращий пасуючий – Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни)
- Найкращий центральний блокуючий – Олександр Коваль (Епіцентр-Подоляни)
- Найкращий догравальник – Микита Лубан (Житичі-Полісся)
- Найкращий ліберо – Анатолій Хваста (Житичі-Полісся)
- Найкращий діагональний – Дмитро Шаповал (Житичі-Полісся)
- MVP (Найцінніший гравець) – Дмитро Янчук (Епіцентр-Подоляни)
Нагадаємо, 12 квітня волейбольний клуб Епіцентр-Подоляни став чемпіоном України сезону 2024/25, здобувши перемогу в фінальній серії Суперліги проти житомирського Житичі-Полісся.
Водночас жіночу Суперлігу виграла Буковинка.