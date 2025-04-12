Костюк освистали на Кубку Біллі Джин Кінг: поляки образилися на подачу українки

Під час матчу кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг між Україною та Польщею Марта Костюк захотіла ефектно здобути перемогу.

Наша тенісистка вирішила завершити гру фірмовою подачею з руки в протистоянні з Катажиною Каву (6:1, 6:2).

На жаль, суддя не зарахував цей удар від Марти, змусивши її заново подати м'яч. Натомість польські фанати негативно відреагували на дії українки, вважаючи це неповагою до суперниці.

Напередодні стало відомо, що знущальна подача Костюк у матчі з росіянкою була визнана найкращим ударом у березні.

Нагадаємо, перед стартом матчу з Польщею пролунав гімн України і Марта не змогла стримати сліз у цей емоційний момент.

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Наступний свій матч на Кубку Біллі Джин Кінг українки проведуть у суботу, 12 квітня. Протистояти нашим дівчатам будуть швейцарки. На "Чемпіоні" буде доступна онлайн-трансляція матчу.

За умови поразки 1:2 кожна збірна матиме по одній перемозі в матчі, однак збірна України матиме найбільшу кількість перемог в окремих зустрічах (4) порівняно із суперницями.