На війні загинув український боксер Мандзюк

Війна забрала життя боксера, майстер спорту України Володимира Мандзюка.

Про це повідомляє Асоціація боксу України.

Мандзюк приєднався до лав Сил спеціальних операцій ЗСУ восени 2024 року. Загинув під час виконання бойового завдання біля села Олексіївка на Сумщині.

"На щиті додому, на Тернопільщину, повертається Володимир Мандзюк, позивний Воха. Багаторазовий чемпіон і призер всеукраїнських і міжнародних турнірів, чемпіон України серед студентів. Боєць на ринзі та безстрашний воїн на полі битви. Володимир був справжнім – чесним, надійним, щирим", – йдеться в повідомленні.

Тіло бійця зустрінуть 12 квітня у селищі Микулинці. Похорон відбудеться 13 квітня в селищі Дружба.

Напередодні повідомлялося, що на війні загинув український легкоатлет Орест Малованюк.