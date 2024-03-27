Футболісти збірної Грузії нагадали про окуповані Росією території

Джерело - Georgian Footy.

Футболісти збірної Грузії під час святкування першого в історії виходу на Чемпіонат Європи скандували "Абхазія – це Грузія" та "Самачабло – це Грузія".

Про це повідомляє Georgian Footy.

Just your daily reminder from the lads that Abkhazia and Samachablo are Georgia!❤️🇬🇪 pic.twitter.com/PwxlKtHzUT — Georgian Footy (@GeorgianFooty) March 27, 2024

Зазначимо, що ці території міжнародно визнані частиною Грузії, однак знаходяться під окупацією Росії з 2008 року.

Нагадаємо, грузинська національна команда вийшла на Євро-2024 після перемоги над Грецією.

Турнір проходитиме в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кьольн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен та Штутгарт.