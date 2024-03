Футболісти збірної Грузії нагадали про окуповані Росією території

Футболісти збірної Грузії під час святкування першого в історії виходу на Чемпіонат Європи скандували "Абхазія – це Грузія" та "Самачабло – це Грузія".

Про це повідомляє Georgian Footy.

Just your daily reminder from the lads that Abkhazia and Samachablo are Georgia!❤️🇬🇪 pic.twitter.com/PwxlKtHzUT