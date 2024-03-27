Головне
Як Ребров мітить на найуспішнішого тренера в історії збірної: 5 уроків за підсумками матчу Україна - Ісландія
Сьогодні 12:50 1213
Шевадзуцький поб'ється з Пулевим за пояс WBA International
Сьогодні 14:45 157
Богачук — Мендоса: усе про бій за титул чемпіона світу WBC
Сьогодні 14:05 1419
"Браво, Ребров! Сумніваюсь, що умовний Петраков посадив би на "банку" Зінченка" — головред Чемпіона
Сьогодні 12:00 1106
Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024
Сьогодні 11:53 38271 1
Голуб про поєдинок Берінчик - Наваррете: 18 травня відбудеться бій всього нашого життя
Сьогодні 11:38 335
Євро-2024: календар матчів збірної України в групі E
Сьогодні 10:27 13224 2
Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро
Сьогодні 08:52 3480 1
Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України
Сьогодні 01:03 51023 2
Ребров розповів, чи є в збірній основний воротар
Сьогодні 00:41 1767
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
23.03.2024 07:57 896
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:25 889
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:10 1045
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
22.03.2024 13:23 1064
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
22.03.2024 12:00 948

Футболісти збірної Грузії нагадали про окуповані Росією території

Сьогодні 14:21 241 0
Футболісти збірної Грузії нагадали про окуповані Росією території
#Збірна Грузії з футболу

Джерело - Georgian Footy.

Футболісти збірної Грузії під час святкування першого в історії виходу на Чемпіонат Європи скандували "Абхазія – це Грузія" та "Самачабло – це Грузія".

Про це повідомляє Georgian Footy.

Зазначимо, що ці території міжнародно визнані частиною Грузії, однак знаходяться під окупацією Росії з 2008 року.

Нагадаємо, грузинська національна команда вийшла на Євро-2024 після перемоги над Грецією.

Турнір проходитиме в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кьольн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен та Штутгарт.

Коментарі ()
Популярне зараз
Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024 Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024 54793
Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України 51023 2
Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024 Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024 38271 1
Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024 Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024 61713 17
Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 14948
Україна — Ісландія 2:1. Як це було Україна — Ісландія 2:1. Як це було 47383
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11521
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 20822 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 321075
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 22216
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10842 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117750