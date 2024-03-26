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22.03.2024 12:00 929

Збірна Грузії здолала Грецію у грі плей-оф кваліфікації та вперше вийшла на чемпіонат Європи

Грузини перемогли у серії пенальті
Сьогодні 21:44 521 0
Збірна Грузії здолала Грецію у грі плей-оф кваліфікації та вперше вийшла на чемпіонат Європи
#Збірна Греції з футболу, #Збірна Грузії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Грузії святкувала перемогу над Грецією у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 з футболу.

Основний та додатковий час матчу завершилися з рахунком 0:0. Долю путівки на фінальну частину турніру вирішувала серія післяматчевих пенальті. У футбольній лотереї фортуна посміхнулася збірній Грузії - 4:2.

На Євро-2024 грузини зіграють в одній групі з Португалією, Туреччиною та Чехією.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, фінал
26 березня

Шлях С

Грузія - Греція 0:0 (пен. 4:2)

Грузія: Мамардашвілі, Кашія, Квірквелія, Какабадзе, Двалі, Кітеїшвілі (Квеквесквірі 104), Кочораїшвілі, Чакветадзе (Давіташвілі 104), Шенгелія (Цитаїшвілі 86), Кварацхелія (Квілітая 109), Зівзівадзе (Мікаутадзе 75)

Греція: Влаходімос, Болдок (Рота 61), Мавропанос, Хацидіакос (Рецос 109), Цимикас, Курбеліс (Сіопіс 61), Бакасетас, Манталос (Бухалакіс 98), Пелкас (Константеліас 61), Іоаннідіс (Якумакіс 91), Масурас

Попередження: Зівзівадзе 42, Квірквелія 50 – Болдок 6, Хацидіакос 35, Мавропанос 45, Константеліас 90, Рота 90+3

Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина наступного року. Турнір розпочнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кьольн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

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