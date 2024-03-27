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Президент Ісландії привітав збірну Україну з виходом на Євро-2024

Сьогодні 10:22 140 0
Президент Ісландії привітав збірну Україну з виходом на Євро-2024
#Збірна Ісландії, #Збірна України з футболу, #Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Президент Ісландії Гвюдні Йоуганнессон привітав збірну Україну із заслуженою перемогою у фінальному матчі відбору до Євро-2024.

Політик у соцмережі X визнав гарну гру збірної України та побажав підопічним Реброва удачі у фінальній частині турніру.

Раніше, Президент України Володимир Зеленський подякув збірній за перемогу в матчі з Ісландією.

Нагадаємо, збірна України з футболу завдяки перемозі над Ісландією стала однією з 3 останніх учасниць континентальної першості, автоматично відправившись до квартету E, де зіграє з Бельгією, Словаччиною та Румунією.

"Синьо-жовті" зіграють на Євро вчетверте у своїй історії. У 2012 та 2016 роках Україна не змогла подолати груповий раунд, а у 2021-му (саме тоді відбулось перенесене через ковід Євро-2020) змогла дійти до чвертьфіналу, де поступилася майбутнім фіналістам англійцям.

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