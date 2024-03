Президент Ісландії привітав збірну Україну з виходом на Євро-2024

Президент Ісландії Гвюдні Йоуганнессон привітав збірну Україну із заслуженою перемогою у фінальному матчі відбору до Євро-2024.

Політик у соцмережі X визнав гарну гру збірної України та побажав підопічним Реброва удачі у фінальній частині турніру.

Congratulations, Ukraine. It was a well fought match and a deserved victory 🇮🇸🤝🏻🇺🇦 Good luck in #EURO2024 ! https://t.co/2mrGDjkfdn