Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Малиновський зіграв уперше за півроку: Кальярі та Дженоа не виявили переможця

Руслан Травкін — 7 березня 2025, 23:46
Малиновський зіграв уперше за півроку: Кальярі та Дженоа не виявили переможця
X.com/genoacfc

Сьогодні, 7 березня, матчем між Кальярі та Дженоа стартував 28 тур Серії А сезону-2024/25.

Гра завершилася внічию 1:1.

"Сардинці" завдяки голу Віоли повели в рахунку, але вдала атака "грифонів" на початку другого тайму відновила паритет.

Українець Руслан Малиновський вийшов на поле на 75-й хвилині. Для нього це перша гра за півроку після серйозної травми.

За відведений час він 6 разів торкнувся м'яча, віддав 2 точні передачі з 4, виграв 1 боротьбу, а також 1 верхову боротьбу з 2.

Футбол – Серія А
28-й тур, 7 березня

Кальярі – Дженоа 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Віола (18), 1:1 – Корне (47).

Тепер клуб українця має 32 набрані бали, що дозволяє йти на 12-му місці. Кальярі посідає 14-ту позицію, маючи на шість очок менше.

Дженоа Кальярі Чемпіонат Італії, Серія А Руслан Малиновський

Кальярі

Український євровiкенд: Довбик проти Коваленка, Зінченко проти МЮ
Ексзахисник Барселони висловив захоплення ментальною стійкістю Роналду
Гол Довбика приніс Ромі вольову перемогу над Комо, Мілан у меншості програв Лаціо в Серії А
"Ображений" Лукман оформив дубль у розгромі Емполі Коваленка, Наполі програв Комо в 26 турі Серії А
Хіменес приніс Мілану три очки, Наполі на останніх хвилинах втратив перемогу над Лаціо в матчі 25 туру Серії А

Останні новини