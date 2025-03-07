Малиновський зіграв уперше за півроку: Кальярі та Дженоа не виявили переможця

Сьогодні, 7 березня, матчем між Кальярі та Дженоа стартував 28 тур Серії А сезону-2024/25.

Гра завершилася внічию 1:1.

"Сардинці" завдяки голу Віоли повели в рахунку, але вдала атака "грифонів" на початку другого тайму відновила паритет.

Українець Руслан Малиновський вийшов на поле на 75-й хвилині. Для нього це перша гра за півроку після серйозної травми.

За відведений час він 6 разів торкнувся м'яча, віддав 2 точні передачі з 4, виграв 1 боротьбу, а також 1 верхову боротьбу з 2.

Футбол – Серія А

28-й тур, 7 березня

Кальярі – Дженоа 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Віола (18), 1:1 – Корне (47).

Тепер клуб українця має 32 набрані бали, що дозволяє йти на 12-му місці. Кальярі посідає 14-ту позицію, маючи на шість очок менше.