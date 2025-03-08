Був націлений на боротьбу: Малиновський дізнався оцінку за перший матч з вересня

Український хавбек Руслан Малиновський вийшов на поле вперше з вересня минулого року.

Його Дженоа зіграла внічию з Кальярі.

Півзахисник після тривалого відновлення від травми з'явився в матчі на 75-й хвилині. За відведений час він 6 разів торкнувся м'яча, віддав 2 точні передачі з 4, виграв 1 боротьбу, а також 1 верхову боротьбу з 2.

Дженоа українця має 32 набрані бали, що дозволяє йти на 12-му місці. Кальярі посідає 14-ту позицію, маючи на шість очок менше.

Нагадаємо, Георгій Бущан дізнався свою оцінку за поєдинок за Аль-Насром Кріштіану Роналду.