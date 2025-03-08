Забрала титули WBC та IBF собі: Прайс в агресивному стилі здолала легендарну Джонас

Легенда жіночого боксу Наташа Джонас (19-3-1, 9 КО) провела бій проти Лорен Прайс (9-0, 2 КО). На кону були титули IBF, WBA та WBC серед жінок у напівсередній вазі (до 66,7 кг)

Бій завершився перемогою Прайс одноголосним рішенням суддів.

40-річна Джонас в аматорах ставала бронзовою призеркою чемпіонату Європи та світу, Прайс ставала чемпіонкою світу та вигравала Олімпіаду-2020. Молодша на 10 років Лорен підходила до бою фаворитом.

Валлійка з першого раунду почала це доводити. З кожним раундом досвідчена Джонас все більше походила на "дівчинку для побиття". Лорен була різкішою, впевненішою.

За рахунок характеру Наташа намагалася вирівняти поєдинок, але Прайс влучала пристойно і в ролі другого номера.

Останні раунді пройшли на зустрічних курсах, але Джонс просто не встигала за молодшою ​​суперницею.

Бокс – бій за титули IBF, WBA та WBC

Лорен Прайс – Наташа Джонас UD

Тепер валлійська боксерка володіє трьома основними поясами. Титул WBO належить американці Мікейлі Маєр (17-0, 5 КО).

Бій проходив у Королівському Альберт-Холі в Лондоні. В андеркарді їх зустрічі свій титул захистила Керолайн Дюбуа, сестра Даніеля Дюбуа.