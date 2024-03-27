Зеленський: Дякую, збірна, за надважливу перемогу і вихід на Євро

Президент України Володимир Зеленський подякував збірній України з футболу за вихід на чемпіонат Європи-2024.

Про це глава держави повідомив в Instagram.

"Дякую, хлопці! Дякую, збірна! За надважливі емоції для всієї країни. За надважливу перемогу і вихід на Євро.

За те, що вкотре довели: коли українцям важко, але вони не здаються і продовжують боротьбу, тоді українці неодмінно перемагають.

В часи, коли нас щодня хочуть знищити, ми щодня доводимо: українці є і будуть! Україна є і буде!

Дякуємо за перемогу! Слава Україні!", - зазначив Зеленський.