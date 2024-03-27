Зеленський: Дякую, збірна, за надважливу перемогу і вихід на Євро

Джерело - Чемпіон.
Президент України Володимир Зеленський подякував збірній України з футболу за вихід на чемпіонат Європи-2024.
Про це глава держави повідомив в Instagram.
"Дякую, хлопці! Дякую, збірна! За надважливі емоції для всієї країни. За надважливу перемогу і вихід на Євро.
За те, що вкотре довели: коли українцям важко, але вони не здаються і продовжують боротьбу, тоді українці неодмінно перемагають.
В часи, коли нас щодня хочуть знищити, ми щодня доводимо: українці є і будуть! Україна є і буде!
Дякуємо за перемогу! Слава Україні!", - зазначив Зеленський.
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Нагадаємо, збірна України з футболу завдяки перемозі над Ісландією стала однією з 3 останніх учасниць континентальної першості, автоматично відправившись до квартету E, де зіграє з Бельгією, Словаччиною та Румунією.
"Синьо-жовті" зіграють на Євро вчетверте у своїй історії. У 2012 та 2016 роках Україна не змогла подолати груповий раунд, а у 2021-му (саме тоді відбулось перенесене через ковід Євро-2020) змогла дійти до чвертьфіналу, де поступилася майбутнім фіналістам англійцям.