Все через зраду: дружина капітана Барселони оголосила про розлучення

Даніела Єле оголосила про завершення свого шлюбу з голкіпером і капітаном Барселони Марком-Андре тер Штегеном. Пара, яка побралася у 2017 році, вирішила розійтися після семи років спільного життя.

Про це Єле повідомила у своєму емоційному зверненні в Instagram, пояснивши, що це рішення було непростим, але вони обоє вважають його найкращим для себе.

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Жінка зазначила, що їхнім пріоритетом залишається добробут їхніх дітей, і вони продовжать співпрацювати як батьки, зберігаючи повагу один до одного. Також вони попросили громадськість поважати їхнє приватне життя, особливо заради дітей.

Новина стала несподіванкою для фанатів, адже лише рік тому у пари народилася друга дитина. Офіційної причини розлучення подружжя не озвучило, але в мережі вже поширюються чутки про можливу зраду з боку футболіста.

Тер Штеген і Єле познайомилися ще під час його перших років у Барселоні, а у 2017 році зіграли весілля в місті Сітжес. За роки шлюбу вони часто ділилися зворушливими моментами у соцмережах, демонструючи свою міцну сім’ю.

Попри розрив, колишня пара наголошує на важливості збереження стабільного та люблячого середовища для своїх дітей.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола та його дружина Крістіна Серра офіційно розпочали процес розлучення після 30 років стосунків.