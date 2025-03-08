Перший сіяний турніру в Індіан-Веллсі програв у своєму стартовому матчі

Друга ракетка світу, перший сіяний турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open у американському Індіан-Веллсі німець Александр Звєрєв поступився уже в стартовому матчі змагання. Сильнішим за нього виявився Таллон Грікспор (43, Нідерланди).

В надскладному матчі нідерландець за 3 години 10 хвилин зумів здолати фаворита з рахунком 4:6, 7:6(5), 7:6(4).

У другій партії Звєрєв подавав на матч, ведучи 6:5, але суперник зумів зробити брейк, після чого виявився сильнішим на тай-брейку.

У третьому сеті вже Грікспор вів із таким самим рахунком, і теж не зміг довести справу до перемоги, не реалізувавши 5 матчболів. Проте на тай-брейку нідерландець виграв уже впевнено.

Звєрєв за гру 6 разів подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку його суперника 10 ейсів, 9 помилок на подачі та 4 брейки. Цікаво, що сумарно Грікспор виграв на один розіграш менше за опонента.

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Друге коло, 7 березня

Таллон Грікспор (Нідерланди) – Александр Звєрєв (Німеччина) 4:6, 7:6(5), 7:6(4)

Це була восьма зустріч суперників і друга перемога нідерландця. Грікспор здобув першу перемогу у кар'єрі проти гравця з топ-5 рейтингу АТР.

У наступному колі турніру Таллон зустрінеться із 29 сіяним Джовані Мпеші Перрікаром (30, Франція).

Нагадаємо, що Звєрєв у оновленому рейтинг-листі АТР продовжує посідати другу сходинку. Поразка в Індіан-Веллсі не вплине на його позицію.