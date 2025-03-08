Один суддя нарахував нічию: кореянка Шин вистояла всі 10 раундів проти сестри Дюбуа

Чемпіонка світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Керолайн Дюбуа (11-0-1, 5 КО) зуміла відстояти титул за версією WBC проти Бо Мі Ре Шин (18-3-3, 10 КО) із Південної Кореї.

Британка здобула перевагу рішенням більшості суддів.

Сестра Даніеля Дюбуа за рахунок класу контролювала хід бою. Шин продемонструвала характер, міцно стояла на ногах, а в останніх раундах влучила кілька разів.

Один із суддів нарахував нічию, але більшість перевагу віддали чинній чемпіонці.

Бокс – бій за титул WBC у легкій вазі

Керолайн Дюбуа – Бо Мі Ре Шин MD (95:95, 98:93, 98:92)

Caroline Dubois beats Bo Mi Re Shin by majority decision to retain the WBC lightweight world title. pic.twitter.com/BAZcMgubFY — Ring Magazine (@ringmagazine) March 7, 2025

Нагадаємо, цей бій входив до карду поєдинку Джонас – Прайс. Вечір боксу під назвою "Нестримні" проходить у Королівському Альберт-Холі в Лондоні.