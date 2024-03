Барселона відхилила шалену пропозицію щодо лідера команди

Барселона відхилила пропозицію стосовно молодого вінгера Ламіна Ямала розміром близько 200 мільйонів євро.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🔵🔴 Laporta: “We’re receiving crazy bids for players like Lamine Yamal around €200m and we’re rejecting, of course”.



“We trust Lamine and we don’t need to sell”.



“We received bids for Balde, Fermín, Pedri, De Jong, Araujo, Gavi… we don’t want to sell our stars”. pic.twitter.com/cDfb34eG6e