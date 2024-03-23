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Барселона відхилила шалену пропозицію щодо лідера команди

Сьогодні 21:30 185 0
Барселона відхилила шалену пропозицію щодо лідера команди
#Барселона, #Ламін Ямал

Джерело - Чемпіон.

Барселона відхилила пропозицію стосовно молодого вінгера Ламіна Ямала розміром близько 200 мільйонів євро.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що каталонський клуб цілковито довіряє 16-річному футболісту і не хоче його втрачати. Також до керівництва команди надходили пропозиції щодо Бальде, Ферміна, Педрі, Де Йонга, Араухо та Гаві.

Нагадаємо, у межах 29 туру Ла Ліги Барселона розгромно перемогла Атлетико Мадрид і вийшла на друге місце в турнірній таблиці.

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