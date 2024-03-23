Барселона відхилила шалену пропозицію щодо лідера команди

Джерело - Чемпіон.

Барселона відхилила пропозицію стосовно молодого вінгера Ламіна Ямала розміром близько 200 мільйонів євро.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🔵🔴 Laporta: “We’re receiving crazy bids for players like Lamine Yamal around €200m and we’re rejecting, of course”.



“We trust Lamine and we don’t need to sell”.



“We received bids for Balde, Fermín, Pedri, De Jong, Araujo, Gavi… we don’t want to sell our stars”. pic.twitter.com/cDfb34eG6e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2024

Зазначається, що каталонський клуб цілковито довіряє 16-річному футболісту і не хоче його втрачати. Також до керівництва команди надходили пропозиції щодо Бальде, Ферміна, Педрі, Де Йонга, Араухо та Гаві.

Нагадаємо, у межах 29 туру Ла Ліги Барселона розгромно перемогла Атлетико Мадрид і вийшла на друге місце в турнірній таблиці.