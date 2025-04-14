Наполі розгромив Емполі у Серії А, Коваленко вийшов на заміну

У понеділок, 14 квітня, Наполі у заключному матчі 32 туру італійської Серії А вдома розгромив аутсайдера чемпіонату, Емполі. Дубль оформив шотландський півзахисник Скотт Мактоміней.

Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко залишився у запасі своєї команди на матч, проте вийшов на заміну на 82 хвилині замість Ліама Хендерсона вже за рахунку 0:3.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

32 тур, 14 квітня

Наполі – Емполі – 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Мактоміней, 2:0 – 56 Лукаку, 3:0 – 61 Мактоміней

Наполі завдяки цій перемозі набрав 68 очок. Команда Антоніо Конте залишилася другою в турнірній таблиці Серії А і наблизилася на відстань 3 очок до лідера, міланського Інтера. Емполі з 24 балами йде на передостанньому, 19 місці, відстаючи від рятівної 17-ї позиції на два бали.

Вчора дербі між Лаціо та Ромою завершилася внічию 1:1.