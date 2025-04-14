Внаслідок артилерійського обстрілу загинув дворазовий чемпіон світу та учасник двох Олімпіад

Дворазовий чемпіон світу в бігу на 800 метрів у приміщеннях і віцечемпіон світу на відкритому повітрі, учасник двох Олімпіад, легкоатлет Абубакер Какі Хаміс загинув у віці 35 років внаслідок артилерійського обстрілу в Судані.

Про це повідомляє Sudafax.

За інформацією джерела, Хаміс став жертвою мінометного снаряда, який влучив у його будинок в Ель-Фаширі. Спортсмен загинув на місці, а кілька членів його родини зазнали поранень.

Зазначимо, що в Судані з 2023 року триває громадянська війна.

Абубакер Какі Хаміс виграв чемпіонат світу в приміщенні у Валенсії у 2008 році та у Досі в 2010-му.

На відкритих трасах Какі Хаміс завоював срібло на чемпіонаті світу у Тегу у 2011 році. Крім того, у 2008-му він встановив світовий рекорд серед спортсменів до 20 років у бігу на 800 метрів.

Абубакер був прапороносцем збірної Судану на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2008 у Пекіні, також виступав на Олімпіаді-2012 у Лондоні.

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