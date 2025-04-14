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Борнмут із Забарним здолав Фулгем у 32 турі АПЛ

Олександр Булава — 14 квітня 2025, 23:55
Борнмут із Забарним здолав Фулгем у 32 турі АПЛ

Борнмут на власному полі обіграв Фулгем у межах 32 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол в активі Антуана Семеніо на 1-й хвилині гри – ганський форвард завдав потужного удару з лінії штрафного майданчика.

Український захисник Ілля Забарний, який вперше у сезоні розпочав матч чемпіонату на лаві запасних, з'явився на старті другої половини гри.

"Вишні" перервали серію з чотирьох поразок та двох нічиїх у чемпіонаті, а також обійшли Фулгем у турнірній таблиці попри рівність за кількістю набраних очок – по 48.

Чемпіонат Англії – АПЛ
32 тур, 14 квітня

Борнмут – Фулгем 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Семеніу

Напередодні Вулвергемптон переміг Тоттенгем, а Ньюкасл розгромив Манчестер Юнайтед.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Фулгем

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