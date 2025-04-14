Екстренер збірної України очолить збірну Польщі
Урош Велепец
instagram.com/urosvelepec
Колишній наставник жіночої збірної України з біатлону Урош Велепец незабаром стане новим головним тренером чоловічої збірної Польщі.
Про це повідомляє Себастьян Кристек.
Останнім місцем роботи 58-річного словенського фахівця була чоловіча збірна Німеччини. Він очолював її з літа 2023 року, проте подав у відставку ще до завершення сезону-2024/25, одразу після невдалого чемпіонату світу в швейцарському Ленцергайде.
У минулій зимовій кампанії під керівництвом Велепца збірна Німеччини не здобула жодної перемоги та лише тричі піднімалася на подіум на Кубку світу.
У 2014 – 2018 і 2021 – 2022 роках Велепец очолював жіночу збірну України. Також працював зі збірної Словенії та був особистим тренером Юлії Джими.