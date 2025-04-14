Екстренер збірної України очолить збірну Польщі

Колишній наставник жіночої збірної України з біатлону Урош Велепец незабаром стане новим головним тренером чоловічої збірної Польщі.

Про це повідомляє Себастьян Кристек.

Nowym trenerem męskiej reprezentacji 🇵🇱Polski w biathlonie zostanie Uros Velepec - 58-letni 🇸🇮Słoweniec, który poza swoim krajem pracował z 🇺🇦Ukrainkami (2014-2018, 2021-2022), a przez ostatnie dwa lata był trenerem 🇩🇪Niemców. Z tego ostatniego stanowiska odszedł w lutym, jeszcze… — Sebastian Krystek (@seba_krystek) April 14, 2025

Останнім місцем роботи 58-річного словенського фахівця була чоловіча збірна Німеччини. Він очолював її з літа 2023 року, проте подав у відставку ще до завершення сезону-2024/25, одразу після невдалого чемпіонату світу в швейцарському Ленцергайде.

У минулій зимовій кампанії під керівництвом Велепца збірна Німеччини не здобула жодної перемоги та лише тричі піднімалася на подіум на Кубку світу.

У 2014 – 2018 і 2021 – 2022 роках Велепец очолював жіночу збірну України. Також працював зі збірної Словенії та був особистим тренером Юлії Джими.