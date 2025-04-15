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Вперше у сезоні вийшов на заміну: стала відома оцінка Забарного за матч із Фулгемом

Олександр Булава — 15 квітня 2025, 00:19
Вперше у сезоні вийшов на заміну: стала відома оцінка Забарного за матч із Фулгемом
Ілля Забарний
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Український захисник Борнмута Ілля Забарний відіграв другий тайм матчу проти Фулгема (1:0) у межах 32 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру центрбека у 6,7 бала.

Забарний залишився у запасі "вишень" на матч АПЛ вперше у поточному сезоні. Оборонець на початку другої половини замінив Маркос Сенесі, який отримав найнижчу оцінку за гру – 6,0.

Українець за 45 хвилин 4 рази виніс м'яч, виграв 1 боротьбу за позицію й 1 верхову дуель, віддав 56% точних пасів (5 з 9) та заробив 1 фол.

Раніше повідомлялося про те, що Забарний опинився у сфері інтересу Челсі.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Ілля Забарний Фулгем

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