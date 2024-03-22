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Лідер Барселони відновиться від травми до матчу з ПСЖ

Сьогодні 11:40 84 0
Лідер Барселони відновиться від травми до матчу з ПСЖ
#Барселона, #ПСЖ, #Френкі де Йонг, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - sport.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг відновиться від травми до першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ, який відбудеться 10 квітня.

Про це повідомляє sport.

Футболіст каталонського клубу травмувався у матчі 27 туру Ла Ліги проти Атлетіка Більбао (0:0). Окрім нього, в цьому поєдинку вибув ще й Педрі. За прогнозами, гравці мали пропустити щонайменше місяць.

Нагадаємо, у межах 29 туру іспанського чемпіонату Барселона розгромила Атлетико Мадрид і вийшла на друге місце в турнірніій таблиці.

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