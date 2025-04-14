Легенда снукеру О'Салліван оцінив свої шанси на чемпіонаті світу
Легендарний Ронні О'Салліван, який за кар'єру сім разів ставав чемпіоном світу зі снукеру, вважає, що якщо потрапить до списку 32 найкращих на World Snooker Championship 2025 – це буде успіх.
Про це англійський гравець заявив у коментарі для SunSport.
"Я все ще знаю, що можу грати, у мене є енергія і жага до снукеру. У 2013 році я був справді впевнений у своїй грі (після довгої перерви він повернувся і виграв титул чемпіона світу – прим.). Тепер? Мені пощастило б потрапити в топ-32.
Якби я з'явився в Шеффілді і виграв гру, я б сказав, що це величезна перемога для мене.
Зараз так багато хороших гравців, і рівень дуже високий. Суть полягає в тому, що я повинен бути хорошим, щоб мати змогу конкурувати з найкращими", – заявив він.
Легендарний О'Салліван ще не вирішив чи візьме участь у World Snooker Championship 2025. Наразі він посідає 5 місце світового рейтингу.
49-річний гравець не грав на офіційних змаганнях із січня. Тоді він погано провів поєдинок. Через розчарування від гри навіть розбив свій кий.
Наступні події (German Masters, Welsh Open і World Grand Prix) О'Салліван пропускав через проблеми зі здоров'ям.
Цьогорічний чемпіонат світу розпочнеться 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.
Ронні О'Салліван дебютував на World Snooker Championship у 1993 році. З того часу він не пропустив жодного турніру, а в семи випадках ставав чемпіоном. Востаннє йому це вдалося в 2022 році.