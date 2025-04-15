Наполі розгромив Емполі Коваленка: огляд матчу Серії А

Наполі на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" переграв Емполі у заключному матчі 32 туру італійської Серії А.

Огляд матчу

Дубль оформив шотландський півзахисник Скотт Мактоміней, ще один гол в активі Ромелу Лукаку.

Український півзахисник Віктор Коваленко з'явився на 82-й хвилині гри за рахунку 0:3. Для хавбека це був 6-й поєдинок у сезоні, без результативних дій.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

32 тур, 14 квітня

Наполі – Емполі 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Мактоміней, 2:0 – 56 Лукаку, 3:0 – 61 Мактоміней

Наполі завдяки цій перемозі набрав 68 очок. Команда Антоніо Конте залишилася другою в турнірній таблиці Серії А і наблизилася на відстань 3 очок до лідера, міланського Інтера. Емполі з 24 балами йде на передостанньому, 19 місці, відстаючи від рятівної 17-ї позиції на два бали.

Нагадаємо, напередодні Рома Артема Довбика розписала мирову у дербі з Лаціо.