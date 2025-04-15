Атлетико здобув вольову перемогу над аутсайдером у 31 турі Ла Ліги

Атлетико Мадрид у матчі 31 туру Ла Ліги вдома здобув вольову перемогу над аутсайдером іспанського чемпіонату, Вальядолідом – 4:2. Одразу три голи в матчі були забиті з пенальті: дубль з 11 метрів оформив форвард господарів Хуліан Альварес, а Мамаду Сілла з пенальті відкрив рахунок у поєдинку.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

31 тур, 14 квітня

Атлетико – Вальядолід – 4:2 (2:1)

Голи: 0:1 – 21 Сілла (з пенальті), 1:1 – 25 Альварес (з пенальті), 2:1 – 27 Сімеоне, 2:2 – 56 Санчес, 3:2 – 71 Альварес (з пенальті), 4:2 – 79 Сьорлот

Атлетико завдяки цій перемозі набрав 63 очки. Команда Дієго Сімеоне залишається третьою в турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від Барселони на 7 і 3 очки відповідно. Для Вальядоліда ця поразка стала п’ятою поспіль. Команда залишається останньою в турнірній таблиці, відстаючи від рятівного 17 місця на 14 очок.

У неділю, 13 квітня, Реал на виїзді обіграв Алавес 1:0.