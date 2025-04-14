Новіков: Якщо я хочу говорити українською, англійською чи російською – я це зроблю

Українець Семен Новіков, який 2023 року взяв болгарське спортивне громадянство, потрапив у скандал. Він розкритикував місцеву Федерацію боротьби. Ймовірно, його просять більше показувати вміння володіти болгарською мовою.

Його слова цитує ТОПСПОРТ.BG.

"Якщо я хочу говорити українською, англійською чи російською – я це зроблю. І ніякі етичні правила не вплинуть на моє рішення.

Якщо ви вирішуєте, як я спілкуюся з батьками чи якою мовою пишу в соцмережах, то це не Федерація боротьби, а щось інше, тому що ми борці і нам потрібно боротися і показувати результат, а не говорити якісь дурниці.

Ми представляємо Болгарію і хочемо підняти болгарський прапор на найвищому рівні", – сказав Новіков.