Динамо відривається від Олександрії, Карпати пройшли Кривбас: турнірна таблиця УПЛ
Сьогодні, 14 квітня, завершився 24 тур Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Тур закривав поєдинок між Інгульцем та Карпатами, у якому перемогу святкував львівський колектив. "Леви" обійшли Кривбас та піднялися на 5 місце в турнірній таблиці. Проте і для Інгульця є привід для свята, адже їхній воротар Олексій Паламарчук встановив рекорд УПЛ.
Одноосібно продовжує лідирувати Динамо, яке в меншості перемогло Кривбас. Шахтар також здобув перемогу над ЛНЗ та зберіг відстань в 10 очок від киян, а ось Олександрія втратила бали у грі з Рухом.
У боротьбі за виживання покращилася ситуація в Оболоні та Колоса, які перемогли Чорноморець та Лівий берег відповідно. А "лелеки" після поразки опустилися в зону перехідних матчів.
Турнірна таблиця УПЛ після 24 туру
- Динамо – 60 очок (24 матчі)
- Олександрія – 54 (24)
- Шахтар – 50 (23)
- Полісся – 41 (24)
- Карпати – 36 (24)
- Кривбас – 35 (22)
- Верес – 32 (24)
- Зоря – 32 (23)
- Рух – 30 (24)
- ЛНЗ – 25 (24)
- Колос – 24 (24)
- Оболонь – 24 (24)
- Лівий берег – 22 (23)
- Ворскла – 21 (24)
- Чорноморець – 18 (24)
- Інгулець – 16 (23)
Зазначимо, що 13 та 14 місця – зона перехідних матчів, а команди, що посядуть 15 та 16 рядок – вилітатимуть до Першої ліги напряму.