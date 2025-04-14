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Динамо відривається від Олександрії, Карпати пройшли Кривбас: турнірна таблиця УПЛ

Микола Дендак — 14 квітня 2025, 18:23
Динамо відривається від Олександрії, Карпати пройшли Кривбас: турнірна таблиця УПЛ
ФК Кривбас

Сьогодні, 14 квітня, завершився 24 тур Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Тур закривав поєдинок між Інгульцем та Карпатами, у якому перемогу святкував львівський колектив. "Леви" обійшли Кривбас та піднялися на 5 місце в турнірній таблиці. Проте і для Інгульця є привід для свята, адже їхній воротар Олексій Паламарчук встановив рекорд УПЛ.

Одноосібно продовжує лідирувати Динамо, яке в меншості перемогло Кривбас. Шахтар також здобув перемогу над ЛНЗ та зберіг відстань в 10 очок від киян, а ось Олександрія втратила бали у грі з Рухом.

У боротьбі за виживання покращилася ситуація в Оболоні та Колоса, які перемогли Чорноморець та Лівий берег відповідно. А "лелеки" після поразки опустилися в зону перехідних матчів.

Турнірна таблиця УПЛ після 24 туру

  1. Динамо – 60 очок (24 матчі)
  2. Олександрія – 54 (24)
  3. Шахтар – 50 (23)
  4. Полісся – 41 (24)
  5. Карпати – 36 (24)
  6. Кривбас – 35 (22)
  7. Верес – 32 (24)
  8. Зоря – 32 (23)
  9. Рух – 30 (24)
  10. ЛНЗ – 25 (24)
  11. Колос – 24 (24)
  12. Оболонь – 24 (24)
  13. Лівий берег – 22 (23)
  14. Ворскла – 21 (24)
  15. Чорноморець – 18 (24)
  16. Інгулець – 16 (23)
Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що 13 та 14 місця – зона перехідних матчів, а команди, що посядуть 15 та 16 рядок – вилітатимуть до Першої ліги напряму.

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