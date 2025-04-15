Лехія з асистом Царенка здобула неймовірну перемогу в чемпіонаті Польщі
У понеділок, 14 квітня, в межах 28 туру польської Екстракляси відбувся матч, у якому Лехія перемогла Сталь Мелець.
Поєдинок завершився з рахунком 3:2.
На старті гри за клуб з Гданська відзначився Богдан В'юнник, проте його гол скасували через офсайд. Натомість Сталь забила двічі до перерви.
Лехія змогла відквитати один м'яч в середині другої половини гри, а у доданий час забити двічі й вирвати перемогу. На 90+1-й хвилині Томаш Бобчек оформив дубль та відновив рівновагу, а на 3-й компенсованій Антон Царенко віддав переможний асист на Томаша Нойгебауера.
Для українця це друга результативна передача у сезоні.
Чемпіонат Польщі з футболу – Екстракляса
28 тур, 14 квітня
Лехія – Сталь Мелець 3:2 (0:2)
Голи: 0:1 – 23 Гербовський, 0:2 – 42 Кавалейру, 1:2 – 72 Бобчек, 2:2 – 90+1 Бобчек, 3:2 – 90+3 Нойгебауер
Перемога дозволила Лехії набрати 27 очок та покинути зону вильоту.
Нагадаємо, напередодні гол Богдана В'юнника приніс Лехії перемогу над одним з лідерів чемпіонату Польщі.