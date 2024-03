Вест Гем хоче підписати захисника збірної Італії

Вест Гем бажає підписати захисника Торіно та збірної Італії Рауля Белланову.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Англійці слідкують за його грою. Бики хочуть виручити за потенційний трансфер 25 мільйонів євро.

Белланова наразі перебуває у таборі збірної Італії. Виклик на березневі матчі - його дебютний у кар’єрі. У товариському поєдинку проти Колумбії він просидів усі 90 хвилин на лаві для запасних.

У нинішньому сезоні Рауль провів 30 матчів у складі Торіно, відзначившись одним голом і п’ятьма результативними передачами.

