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Ліверпуль знищив Спарту, Бенфіка з Трубіним здолала Рейнджерс в 1/8 фіналу Ліги Європи

Вчора 23:59 435 0
Ліверпуль знищив Спарту, Бенфіка з Трубіним здолала Рейнджерс в 1/8 фіналу Ліги Європи
#Аталанта, #Бенфіка, #Брайтон, #Вільярреал, #Марсель, #Мілан, #Рейнджерс, #Рома, #Славія, #Анатолій Трубін, #Фрайбург

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з футболу.

За їх підсумками до наступного етапу турніру вийшли Вест Гем, Марсель, Бенфіка, Мілан, Баєр, Аталанта, Рома та Ліверпуль.

Ліга Європи
1/8 фіналу, матч-відповідь
14 березня

Вест Гем - Фрайбург 5:0 (2:0) (перший матч - 0:1)

Голи: 1:0 - 9 Пакета, 2:0 - 32 Боуен, 3:0 - 52 Крессвелл, 4:0 - 77 Кудус, 5:0 - 85 Кудус

Вільярреал - Марсель 3:1 (1:0) (перший матч - 0:4)

Голи: 1:0 - 32 Капу, 2:0 - 54 Серлот, 3:0 - 86 Москера, 3:1 -90+4 Клосс

Рейнджерс - Бенфіка 0:1 (0:0) (перший матч - 2:2)

Гол: 0:1 - 66 Сілва

Український воротар Анатолій Трубін відіграв увесь матч у складі Бенфіки. Кілька разів виручив свою команду, зберігши ворота недоторканими.

Славія - Мілан 1:3 (0:3) (перший матч - 2:4)

Голи: 0:1 - 33 Пулішич, 0:2 - 36 Лофтус-Чік, 0:3 - 45+6 Леау, 1:3 - 85 Юрашек

Аталанта - Спортинг  2:1 (0:1) (перший матч - 1:1)

Голи: 0:1 - 33 Гонсалвеш, 1:1 - 46 Лукман, 2:1 - 59 Скамакка

Баєр - Карабах 3:2 (0:0) (перший матч - 2:2)

Голи: 0:1 - 58 Зубір, 0:2 - 67 Жуніньо, 1:2 - 72 Фрімпонг, 2:2 - 90+3 Шик., 3:2 - 90+7 Шик 

Брайтон - Рома 1:0 (1:0) (перший матч - 0:4)

Гол: 1:0 - 37 Велбек

Ліверпуль - Спарта 6:1 (4:1) (перший матч - 5:1)

Голи: 1:0 - 7 Нуньєс, 2:0 - 8 Кларк, 3:0 - 10 Салах, 4:0 - Гакпо, 4:1 - Бірманчевич, 5:1 - 48 Собослай, 6:1 - 55 Гакпо

Своїх суперників у чвертьфіналі турніру команди дізнаються 15 березня.

Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).

Напередодні визначились усі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.

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