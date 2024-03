Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе має намір зіграти за збірну Франції на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Про це 25-річний гравець заявив напередодні товариського матчу з Німеччиною.

🚨🇫🇷 Mbappé: “I always wanted to play at the Olympics and my desire has not changed”.



“If I play the Olympics then it will be a dream, but if I'm not allowed to, then I will do as I'm told. The decision is still up to one person and they haven't told me yes or no”. pic.twitter.com/Pi5qJGN2jK