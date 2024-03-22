Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе має намір зіграти за збірну Франції на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Про це 25-річний гравець заявив напередодні товариського матчу з Німеччиною.

"Я завжди хотів виступати на Олімпійських іграх і моє бажання не змінилося. Якщо я гратиму на Олімпіаді, то це буде мрією, але якщо мені не дозволять, то я буду робити те, що мені скажуть. Рішення все ще залишається за однією людиною, і вона не сказала мені "так" чи "ні", - розповів Мбаппе.

🚨🇫🇷 Mbappé: “I always wanted to play at the Olympics and my desire has not changed”.



“If I play the Olympics then it will be a dream, but if I'm not allowed to, then I will do as I'm told. The decision is still up to one person and they haven't told me yes or no”. pic.twitter.com/Pi5qJGN2jK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2024

Раніше повідомлялося, що Реал, який ще не оформив офіційно перехід Мбаппе, не захоче відпускати свого новачка на Олімпіаду.

Футбольний турнір на Іграх-2024 розпочнеться 24 липня, лише за 10 днів після фіналу Євро-2024, та триватиме до 11 серпня.