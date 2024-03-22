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Мбаппе: Я завжди хотів виступати на Олімпійських іграх

Вчора 23:57 63 0
Мбаппе: Я завжди хотів виступати на Олімпійських іграх
Фото: Getty Images
#Кіліан Мбаппе, #Збірна Франції з футболу

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе має намір зіграти за збірну Франції на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Про це 25-річний гравець заявив напередодні товариського матчу з Німеччиною.

"Я завжди хотів виступати на Олімпійських іграх і моє бажання не змінилося. Якщо я гратиму на Олімпіаді, то це буде мрією, але якщо мені не дозволять, то я буду робити те, що мені скажуть. Рішення все ще залишається за однією людиною, і вона не сказала мені "так" чи "ні", - розповів Мбаппе.

Раніше повідомлялося, що Реал, який ще не оформив офіційно перехід Мбаппе, не захоче відпускати свого новачка на Олімпіаду.

Футбольний турнір на Іграх-2024 розпочнеться 24 липня, лише за 10 днів після фіналу Євро-2024, та триватиме до 11 серпня.

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