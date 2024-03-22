Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе досі не визначився зі своїм майбутнім.

Про це лідер збірної Франції розповів напередодні товариського матчу з Німеччиною.

"Я думаю, що моє майбутнє вирішиться до Євро. Я досі нічого не оголошував, тому що мені нема чого оголошувати. Я завжди казав, що коли буде що анонсувати, я зроблю це як чоловік", - сказав Мбаппе.

🚨 Kylian Mbappé: “I have still not announced anything on my future as I’ve nothing to announce”.



“I've always said that when I have something to announce, I'll do it as a man”. pic.twitter.com/TKq38VvHS8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2024

Повідомлялося, що француз підписав 5-річний контракт із Реалом. Також сторони погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Мбаппе відіграв 37 матчів за ПСЖ, у яких забив 38 голів та віддав 8 результативних передач.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи-2024 відбудеться в Німеччині, він триватиме з 14 червня по 14 липня.