Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе досі не визначився зі своїм майбутнім.

Про це лідер збірної Франції розповів напередодні товариського матчу з Німеччиною.

🚨 Kylian Mbappé: “I have still not announced anything on my future as I’ve nothing to announce”.



“I've always said that when I have something to announce, I'll do it as a man”. pic.twitter.com/TKq38VvHS8