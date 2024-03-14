Реал не відпустить Мбаппе на Олімпіаду-2024

Реал, який ще не оформив офіційно перехід форварда Кіліана Мбаппе із французького ПСЖ, не захоче відпускати свого новачка на футбольний турнір Олімпіади-2024 у Парижі.

Про це повідомляє L’Equipe.

Раніше стало відомо, що наставник олімпійської збірної "трикольорових" Тьєррі Анрі розраховує на допомогу трьох досвідчених гравців - форвардів Олів'є Жіру, Антуана Грізманна та Кіліана Мбаппе. Ймовірність участі Кіліана в олімпійському турнірі відчутно падає саме у зв'язку з його відходом із ПСЖ.

Пріоритетом для Кіліана є виступ на Євро-2024, а поїздка ще й на Олімпіаду означатиме відсутність відпустки для гравця та пропуск передсезонної підготовки у складі мадридців.

Футбольний турнір на Іграх-2024 розпочнеться 24 липня, лише за 10 днів після фіналу Євро-2024, та триватиме до 11 серпня.

Раніше, ПСЖ зацікавлений у трансфері Лаутаро Мартінеса, який повинний стати заміною для Кіліана Мбаппе.