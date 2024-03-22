Джерело - Чемпіон.
З чемпіона Англії сезону 2015/16 Лестера, який зараз виступає у Чемпіоншипі, можуть зняти очки.
Про це повідомляє SkySports.
Прем'єр-ліга звинуватила Лестер у порушенні правил витрачання коштів протягом останніх трьох сезонів у вищому дивізіоні.
Справу клубу передали до незалежної комісії через порушення правил прибутку та сталого розвитку (PSR) та ненадання перевіреної фінансової звітності. Якщо їх визнають винними, з них можуть зняти очки в чемпіонаті. Окрім цього, "лисиці" також є об'єктом окремої фінансової перевірки з боку Англійської футбольної ліги (EFL).
🚨🚨| 𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂: Leicester City have now been formally charged with breaching the Premier League financial rules.— Transfer Sector (@TransferSector) March 21, 2024
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Лестер ще не оприлюднив свою звітність за останній сезон у Прем'єр-лізі, але за 12 місяців до травня 2022 року він втратив рекордні для клубу 92,5 мільйона фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, Челсі з Мудриком у складі переміг Лестер у чвертьфінальному поєдинку в Кубку Англії. В 1/2 фіналу Челсі зіграє проти Манчестер Сіті.