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Лестер звинуватили в порушенні правил витрачання коштів

Сьогодні 13:39 79 0
Лестер звинуватили в порушенні правил витрачання коштів
#Лестер

Джерело - Чемпіон.

З чемпіона Англії сезону 2015/16 Лестера, який зараз виступає у Чемпіоншипі, можуть зняти очки.

Про це повідомляє SkySports.

Прем'єр-ліга звинуватила Лестер у порушенні правил витрачання коштів протягом останніх трьох сезонів у вищому дивізіоні.

Справу клубу передали до незалежної комісії через порушення правил прибутку та сталого розвитку (PSR) та ненадання перевіреної фінансової звітності. Якщо їх визнають винними, з них можуть зняти очки в чемпіонаті. Окрім цього, "лисиці" також є об'єктом окремої фінансової перевірки з боку Англійської футбольної ліги (EFL).

Лестер ще не оприлюднив свою звітність за останній сезон у Прем'єр-лізі, але за 12 місяців до травня 2022 року він втратив рекордні для клубу 92,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Челсі з Мудриком у складі переміг Лестер у чвертьфінальному поєдинку в Кубку Англії. В 1/2 фіналу Челсі зіграє проти Манчестер Сіті.

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