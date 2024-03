З чемпіона Англії сезону 2015/16 Лестера, який зараз виступає у Чемпіоншипі, можуть зняти очки.

Про це повідомляє SkySports.

Прем'єр-ліга звинуватила Лестер у порушенні правил витрачання коштів протягом останніх трьох сезонів у вищому дивізіоні.

Справу клубу передали до незалежної комісії через порушення правил прибутку та сталого розвитку (PSR) та ненадання перевіреної фінансової звітності. Якщо їх визнають винними, з них можуть зняти очки в чемпіонаті. Окрім цього, "лисиці" також є об'єктом окремої фінансової перевірки з боку Англійської футбольної ліги (EFL).

