Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубку Англії сезону-2023/2024.

Челсі, за який виступає український вінгер Михайло Мудрик, зустрінеться з Манчестер Сіті.

Пари 1/4 фіналу

Манчестер Сіті - Челсі

Ковентрі Сіті - Манчестер Юнайтед

Поєдинки заплановані на 20 та 21 квітня. Фінал турніру відбудеться 25 травня на Вемблі в Лондоні.

Напередодні Манчестер Юнайтед на останніх секундах вирвав перемогу над Ліверпулем на шляху до півфіналу Кубку Англії.

Раніше у матчі чвертьфіналу Михайло Мудрик допоміг Челсі переграти Лестер.