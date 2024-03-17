Джерело - Чемпіон.
Відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубку Англії сезону-2023/2024.
Челсі, за який виступає український вінгер Михайло Мудрик, зустрінеться з Манчестер Сіті.
Пари 1/4 фіналу
- Манчестер Сіті - Челсі
- Ковентрі Сіті - Манчестер Юнайтед
Поєдинки заплановані на 20 та 21 квітня. Фінал турніру відбудеться 25 травня на Вемблі в Лондоні.
Напередодні Манчестер Юнайтед на останніх секундах вирвав перемогу над Ліверпулем на шляху до півфіналу Кубку Англії.
Раніше у матчі чвертьфіналу Михайло Мудрик допоміг Челсі переграти Лестер.