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Челсі Мудрика зіграє з МанСіті, Манчестер Юнайтед - з Ковентрі: визначились півфіналісти Кубку Англії

Сьогодні 20:43 200 0
Челсі Мудрика зіграє з МанСіті, Манчестер Юнайтед - з Ковентрі: визначились півфіналісти Кубку Англії
#Кубок Англії, #Манчестер Сіті, #Манчестер Юнайтед, #Челсі, #Михайло Мудрик, #Ковентрі

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубку Англії сезону-2023/2024.

Челсі, за який виступає український вінгер Михайло Мудрик, зустрінеться з Манчестер Сіті.

Пари 1/4 фіналу

  • Манчестер Сіті - Челсі
  • Ковентрі Сіті - Манчестер Юнайтед

Поєдинки заплановані на 20 та 21 квітня. Фінал турніру відбудеться 25 травня на Вемблі в Лондоні.

Напередодні Манчестер Юнайтед на останніх секундах вирвав перемогу над Ліверпулем на шляху до півфіналу Кубку Англії.

Раніше у матчі чвертьфіналу Михайло Мудрик допоміг Челсі переграти Лестер.

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